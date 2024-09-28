На аэродроме "Бобровка" состоялся молодежный фестиваль по парашютному многоборью

182

В Самарской области состоялся фестиваль по парашютному многоборью среди молодежи допризывного возраста.



На аэродроме "Бобровка" в Кинельском районе Самраской области в течение трех дней проходил молодежный фестиваль по парашютному многоборью. Участие в фестивале приняли команды военно-патриотических клубов и объединений Самарской области:



"Гвардия" с. Богатое;

"Патриот" ГБПОУ "Поволжский государственный колледж";

"Дельта" с. Подстепки;

"Звездный десант" ГБОУ ДО СО СДДЮТ г. Самара;

"Дозор" г. Самара;

"Крылатая гвардия" г. Тольятти;

"Десант" с. Богатое;

"Центр Плотниковых" г. Самара;

"Бумеранг" г. Жигулевск;

"Авангард-Самара" г. Самара.



Участники команд - по 3 мальчика и 2 девочки - совершали прыжки с парашютом, соревновались в кроссе, метании гранаты, стрельбе из пневматической винтовки. Участникам, выполнившим первый прыжок с парашютом, вручены свидетельства парашютиста.



В индивидуальном зачете победителями стали:

Алина Матушкина, Данила Сибилёв (оба - "Авангард- Самара") - золото

Анастасия Старкова ("Авангард-Самара"), Никодим Буценко ("Дельта") - серебро

Кристина Лебедева ("Крылатая гвардия"), Талгат Бадбаев ("Центр Плотниковых") - бронза

Фото: минспорта СО