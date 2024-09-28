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На аэродроме "Бобровка" состоялся молодежный фестиваль по парашютному многоборью

28 сентября 2024 14:48
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Участникам, выполнившим первый прыжок с парашютом, вручены свидетельства парашютиста.

В Самарской области состоялся фестиваль по парашютному многоборью среди молодежи допризывного возраста.

На аэродроме "Бобровка" в Кинельском районе Самраской области в течение трех дней проходил молодежный фестиваль по парашютному многоборью. Участие в фестивале приняли команды военно-патриотических клубов и объединений Самарской области:

"Гвардия" с. Богатое;
"Патриот" ГБПОУ "Поволжский государственный колледж";
"Дельта" с. Подстепки;
"Звездный десант" ГБОУ ДО СО СДДЮТ г. Самара;
"Дозор" г. Самара;
"Крылатая гвардия" г. Тольятти;
"Десант" с. Богатое;
"Центр Плотниковых" г. Самара;
"Бумеранг" г. Жигулевск;
"Авангард-Самара" г. Самара.

Участники команд - по 3 мальчика и 2 девочки - совершали прыжки с парашютом, соревновались в кроссе, метании гранаты, стрельбе из пневматической винтовки. Участникам, выполнившим первый прыжок с парашютом, вручены свидетельства парашютиста.

В индивидуальном зачете победителями стали:
 Алина Матушкина, Данила Сибилёв (оба - "Авангард- Самара") - золото
 Анастасия Старкова ("Авангард-Самара"), Никодим Буценко ("Дельта") - серебро
 Кристина Лебедева ("Крылатая гвардия"), Талгат Бадбаев ("Центр Плотниковых") - бронза

 

Фото:   минспорта СО

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