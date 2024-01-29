Камила Валиева дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил

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Камила Валиева дисквалифицирована Международным арбитражным судом (CAS) на 4 года за нарушение антидопинговых правил. РИА Новости Спорт объясняет, что ждет фигуристку в ближайшее время и как она сможет вернуться в элиту спорта.

Само по себе решение о дисквалификации не закрывает дорогу в спорт. Кучу известных людей уличали в употреблении допинга, отсиживали положенный бан, а потом возвращались обратно.

Камиле Валиевой вполне по силам справиться со случившимся. Даже несмотря на стигматизацию в обществе, спортивные организации вряд ли подвергнут ее формальным запретам на соревновательную деятельность, как только отстранение истечет. А это в свою очередь означает, что с юридической точки зрения ничего непоправимого не случилось. Но нюансы, к сожалению, все равно присутствуют.

Главный из них – дисквалифицированным спортсменам на время отстранения нельзя тренироваться в государственных спортивных учреждениях. Фактически это означает, что Камиле придется поставить регулярную работу со своим тренером Этери Тутберидзе на паузу или во всяком случае как-то модернизировать формат, чтобы избежать возможных нарушений регламента. Впрочем, и тот, и другой вариант будет означать одно – серьезное снижение тренировочной нагрузки, что в свою очередь приведет к неизбежной потере формы.

Здесь же важно учитывать и другой фактор – возрастную перестройку организма. Камиле 17 лет, она растет, и этот процесс даже в условиях сохранения тренировочной нагрузки в полном объеме проходит непросто. С Олимпиады она не брала длительных перерывов и почти не пропускала соревнований, но все равно лишилась практически всех элементов ультра-си. Даже единственный сохранившийся на текущий момент сложнейший прыжок – четверной тулуп – в настоящее время не получается.

Рецептов от пубертата не существует – только смириться и ждать, когда организм придет в норму. И в этом плане, возможно, дисквалификация может даже пойти на пользу и предоставить ей пусть и вынужденный, но все ж таки перерыв для поиска гармонии со своим телом и морального отдыха. Если Камиле удастся настроить себя таким образом, у нее будут все шансы безболезненно вернуться в элиту и снова стать одним из лидеров мирового фигурного катания.

Фото: pxhere.com