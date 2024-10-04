Две новые спортивные площадки открылись в Жигулевске

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В четверг, 3 октября, на территории Жигулевска открылись две новые спортивные площадки.



Одна из них расположена в Яблоневом овраге с живописным видом на гору Отважная. Площадка размером 56 на 28 метров с искусственной травой и хоккейными бортами возведена по госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта на территории Самарской области".



Другая площадка с резиновым покрытием для игры в волейбол и баскетбол расположена у спортивного комплекса "Атлант". Площадка возведена по программе "Формирование комфортной городской среды".



В открытии спортивных объектов приняли участие врио заместителя министра спорта Самарской области Галина Дорохова и представители администрации Жигулевска. Юные любители спорта - футболисты, волейболисты и баскетболисты - сразу же опробовали новые игровые площадки.

Фото: Минспорта региона