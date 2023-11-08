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Дмитрий Чубаров из Самарской области - обладатель Кубка России по настольному теннису (ПОДА)



В Туле завершился Кубок России по настольному теннису на колясках в рамках летних игр паралимпицев «Мы вместе. Спорт». В турнире приняли участие спортсмены 1-5 класса.



Представитель Самарской области Дмитрий Чубаров стал победителем Кубка страны в соревнованиях среди мужчин, класс «1». На втором месте спортсмен из Республики Башкортостан Дмитрий Лавров. На третьем - оренбуржец Вячеслав Шаповалов.



Летние игры паралимпийцев завершатся сегодня, 8 ноября. На спортивном объекте «Тула-Арена» пройдет церемония закрытия. На ней подведут общий медальный зачет среди субъектов Российской Федерации и назовут сильнейшие регионы.

Фото: минспорта СО