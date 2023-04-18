Дмитрий Азаров поздравил самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС с завоеванием Кубка Федерации

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Только что во Дворце спорта им. Высоцкого завершился 5-й матч финальной серии первенства Высшей хоккейной лиги между самарским клубом ЦСК ВВС и "Динамо-Алтай" (Барнаул). "Летчики" одержали красивую победу со счетом 3:0 и стали победителями турнира, завоевав Кубок Федерации. С этим успехом ЦСК ВВС и болельщиков команды поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сообщает sovainfo.ru.

"Поздравляю наш самарский клуб ЦСК ВВС, руководство, тренерский штаб, игроков, болельщиков команды с победой в первенстве Высшей хоккейной лиги! Клуб, обновив в межсезонье состав, сделав ставку на молодых и амбициозных игроков, среди которых и местные воспитанники, завоевал по итогам сезона Кубок Федерации. Ребята доказали, что могут достигать поставленных целей", - отметил глава региона.



Домашние матчи ЦСК ВВС в плей-офф проходили при мощной поддержке родных трибун Дворца спорта. Губернатор отметил вклад болельщиков команды в победу клуба.



- Уверен, что добиться успеха "летчикам" помогла поддержка болельщиков. Домашние матчи ЦСК ВВС в плей-офф вызвали большой интерес жителей, хоккей в Самаре любят. Приятно отметить, что новый Дворец спорта, построенный на год раньше срока, стал точкой притяжения болельщиков. Здесь пишутся новые страницы самарского спорта, в том числе хоккея. Своей победой в первенстве ВХЛ ЦСК ВВС подарил нашим землякам радостные и позитивные эмоции, что сегодня дорого вдвойне, - уверен Дмитрий Азаров.



Глава региона также отметил:



"Надеюсь, этот результат будет способствовать дальнейшему развитию клуба ЦСК ВВС и всего хоккея в Самаре."

Фото: ХК ЦСК ВВС