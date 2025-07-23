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Бренды дыхательных тренажеров и фитнес-десертов из Самарской области вошли в число лучших в России

23 июля 2025 13:13
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Бренды дыхательных тренажеров и фитнес-десертов из Самарской области вошли в число лучших в России

В Москве наградили победителей третьего сезона конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Конкурс, организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ), Фондом Росконгресс и ВЭБ.РФ, в этом году собрал рекордные порядка 25 тыс. заявок (14,2 тыс. брендов) из всех регионов России.

Всего 100 брендов из 39 регионов страны признаны лучшими в основных, партнерских и специальных номинациях конкурса. Еще более 2 тыс. брендов – финалистов получат поддержку от партнеров проекта.

В число лучших вошли два производителя из Самарской области. «Гордимся успехами наших предприятий, выпускающих уникальную, высококачественную и конкурентоспособную продукцию, которая ценится по всей стране и за ее пределами. Успех этих брендов — результат упорного труда предпринимателей, комплексной поддержки со стороны региона и условий, созданных в Самарской области для развития бизнеса», — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Одним из победителей стал бренд дыхательных тренажеров «Айроник» самарской компании Самоздрав. Разработка признана одной из лучших в подноминации «Инновации для красоты и здоровья». Компания является резидентом технопарка «Жигулевская долина» и резидентом Сколково.

«Мы подали заявку на участие буквально в последний день. Спонсоры нашей номинации увидели большой потенциал в проекте — сегодня все, что связано со здоровьем, с дыханием и домашними гаджетами для здорового образа жизни — это динамично растущий рынок. Для всей нашей команды победа в конкурсе «Знай наших» — это знаковый момент, подтверждение того, что мы идем правильной дорогой, развиваемся, и люди считывают значимость нашей разработки, которую мы хотим донести. Ждем участия в акселерационной программе и личную консультацию с основателем компании «Сплат», чтобы, возможно, пересмотреть нашу маркетинговую стратегию», — поделилась впечатлениями основатель компании «Самоздрав» Варвара Мишустина.

В подноминации «Экспортный потенциал» в число победителей вошел тольяттинский производитель фитнес-десертов «Фитнес шок». Компания с 2019 года развивается в нише функциональных продуктов для здорового питания.

«Мы подали заявку на конкурс «Знай наших» по нескольким причинам. В первую очередь, чтобы повысить информированность о здоровом питании среди широких слоев населения. Еще одна цель — знакомство с другими предпринимателями, потенциальными партнерами, инвесторами, что может открыть новые возможности для сотрудничества. Мы также надеемся получить полезные отзывы от экспертов и потребителей, чтобы улучшить наши продукты и стратегию. Участие в конкурсе – важный шаг для роста и развития нашего бренда на конкурентном рынке», — перечислил директор компании «Фитнес Шок» Антон Заикин.

Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность поддержки и продвижения продукции местных производителей, в том числе — организации новых каналов сбыта, обучении работе на маркетплейсах и др. Поддержка бизнеса в регионе реализуется в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Победители конкурса «Знай наших» получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку.

фото - фотобанк конкурса «Знай наших»

 

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