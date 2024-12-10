Боксер Федор Чудинов провел в Тольятти мастер-класс для юных спортсменов

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10 декабря в Тольятти в спортивном комплексе «Метеор», построенном в рамках проекта «Газпром - детям» и государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта», состоялся мастер-класс для юных воспитанников отделения бокса государственного учреждения Самарской области «Спортивная школа олимпийского резерва №3 имени Олега Саитова».



Мастер-класс провел заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по боксу среди профессионалов Федор Чудинов. Занятие началось с разминки, после чего Федор Чудинов провел полноценную тренировку для юных боксеров. В ходе мастер-класса знаменитый боксер уделил время каждому ребенку и следил за правильным выполнением упражнений.



Надеюсь, наш сегодняшний мастер-класс станет для каждого участника мощным зарядом мотивации к тренировкам и к высоким победам, - сказал Федор Чудинов.



По окончании мастер-класса состоялась автограф-сессия. Ребята сфотографировались с чемпионом мира и получили сувениры от организаторов мероприятия.



Проведение мастер-классов с участием чемпионов активно способствует вовлечению детей и подростков в систематические занятия физкультурой и спортом, что отвечает одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».





Фото предоставлено «Газпром трансгаз Самара»