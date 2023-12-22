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«Бокс на Волге»: в Самаре на ринг выйдут сильнейшие боксеры России и Кубы

22 декабря 2023 10:42
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«Бокс на Волге»: в Самаре на ринг выйдут сильнейшие боксеры России и Кубы

24 декабря в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» пройдет международная матчевая встреча «Бокс на Волге» между сборной России и сборной Республики Куба.

Начало мероприятия в 16:30, вход свободный (6+) при наличии свободных мест. Бронирование пригласительных билетов по телефону: (846) 933-41-55.

«В этом году в нашем регионе мы провели уже две международные матчевые встречи. В губернию приезжали команды из Республики Беларусь и Сербии. Эти соревнования смогли посетить юные спортсмены-боксеры со всех уголков нашей области. Для них увидеть, как соревнуются великие спортсмены, - это большое событие и одновременно импульс для развития бокса в регионе», - отметил председатель наблюдательного совета Самарской областной федерации бокса, врио заместителя председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

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