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Билеты для болельщиков «Крыльев» на предстоящий матч доступны в сектора B529, B530 и B531

16 июля 2025 14:43
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Билеты для болельщиков «Крыльев» на предстоящий матч доступны в сектора B529, B530 и B531

19 июля на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч 1 тура МИР РПЛ «Акрон» – «Крылья Советов». Начало встречи в 16:30 по самарскому времени.

Билеты для болельщиков «Крыльев» доступны в сектора B529, B530 и B531. Приобрести их можно онлайн по ссылке.

Стоимость:
390 рублей – стандартный билет
200 рублей – для детей от 7 до 14 лет
Бесплатно – для детей до 7 лет (без предоставления отдельного места)

Проход в гостевой сектор осуществляется через первый гейт. Камера хранения находится рядом со входом.

Для посещения матча потребуется Карта болельщика! В день матча можно оформить Карту болельщика в мобильном пункте МФЦ на 3 гейте стадиона. Для оформления необходим оригинал паспорта.

По всем вопросам обращайтесь к специалисту по работе с болельщиками Ивану Кузину, тел. +7 (927) 650-42-32.

Фото: сайт ФК

Теги: Крылья Советов Футбол

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