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Анна Кукушкина из Самарской области установила рекорд России по роллер-спорту

9 сентября 2024 16:37
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 Анна Кукушкина стала абсолютным триумфатором среди женщин, выиграв 6 золотых и 1 серебряную медали.

В Челябинской области завершились чемпионат и первенство России по роллер-спорту на коротких дистанциях. Чемпионат России в марафонской гонке, напомним, проходил в августе в Самаре.

 В составе сборной Самарской области в соревнованиях приняли участие 14 человек.

 Анна Кукушкина стала абсолютным триумфатором среди женщин, выиграв 6 золотых и 1 серебряную медали. В полуфинале спринтерской гонки на 100 метров Анна установила рекорд России среди женщин в этой дисциплине - 11,573 секунды. Всего на соревнованиях обновились целых 6 рекордов.

 Владислав Муранов среди мужчин стал серебряным призером на 1000 метрах на треке.

 Анна Тимофеева выиграла 4 дистанции на первенстве России среди участников 15-16 лет, а Тимофей Сидоров в этой же возрастной группе стал двукратным бронзовым призером. Екатерина Кукушкина взяла 4 бронзовые медали первенства России среди спортсменок 13-14 лет.

 В соревнованиях на первенство Федерации роллер спорта России отличились 8-летний Сергей Перов - три золотых медали и одна бронзовая и Виктория Тимофеева - три бронзы.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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