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Аэродром "Бобровка" приглашает жителей Самарской области на фестиваль по парашютному многоборью среди молодежи допризывного возраста в 2024 году



С 20 по 22 сентября 2024 года на базе самарского областного аэроклуба ДОСААФ в поселке Октябрьский Кинельского района пройдет фестиваль по парашютному многоборью среди команд военно-патриотических клубов Самарской области, составленных из участников 14-17 лет.



20 сентября в 15:00 состоится открытие фестиваля и показательные выступления. 21 и 22 сентября с 8 часов пройдут прыжки участников фестиваля.



Участники также будут соревноваться в стрельбе из пневматической винтовки, метании гранаты, беге и укладке парашюта.

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