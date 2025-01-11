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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» обновил состав совета директоров

11 января 2025 12:50
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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» обновил состав совета директоров

Об этом сообщили представители коллектива.

— В пятницу, 10 января, прошло собрание акционеров ПФК «Крылья Советов». На нем утвердили новый состав совета директоров. В него вошли Андрей Пашков, Александр Милеев, Дмитрий Алехин, Вячеслав Арбузов, Тархан Джабраилов, Сергей Макаров, Валерьян Панфилов, Максим Симонов и Дмитрий Яковлев, — заявили представители команды. — В ближайшее время пройдет заседание нового состава совета. На нем выберут нового председателя.

Таким образом, среди действующих управленцев «Крыльев Советов» сразу три новичка. Габибуллу Хасаева, Максима Сойфера и Лидию Рогожинскую сменили Дмитрий Алехин, Дмитрий Яковлев и Тархан Джабраилов.

Последнего, кстати, уже давно неофициально связывали с клубом. Известный блогер Иван Карпов называл чеченца то «куратором» «Крыльев Советов», то «представителем». Также имя Тархана Джабраилова неоднократно звучало во время пресс-конференции губернатора Самарской области. Ее Вячеслав Федорищев дал в конце ноября 2024 года, практически сразу после громкого заявления о возможной коррупции в РФС, пишет 63.ру. 

Теги: Крылья Советов Футбол

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