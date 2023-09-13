Полузащитник Сергей Бабкин из "Локомотива" стал игроком «Крыльев Советов»

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20-летний полузащитник Сергей Бабкин стал игроком «Крыльев Советов». Футболист, выступавший в нашей команде на правах аренды из московского «Локомотива», подписал контракт с «Крыльями» на 4 года.

В прошлом году Сергей Бабкин перешел в «Крылья» и сыграл 22 матча, забил 1 гол. Летом этого года клубы достигли соглашения о продлении аренды до конца сезона 2023/24, после чего футболист провел ещё 8 матчей и забил 2 гола.

– Сергей ярко проявил себя на старте чемпионата. Заслужил вызов в сборную, хоть и не смог туда поехать, но это говорит о многом. Бабкин стал важным звеном в игре «Крыльев», поэтому мы приняли решение подписать с ним длительное соглашение. Рады, что теперь Сергей с нами надолго. В «Крыльях» для него созданы все условия для прогресса, – отметил спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"