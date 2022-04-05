Открывается продажа билетов в семейные сектора на матч "Крыльев Советов" против "Краснодара"

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ПФК "Крылья Советов" открывает продажу билетов в семейные сектора на матч против "Краснодара". Поединок состоится 17 апреля и начнется в 17:30.

Стоимость билетов в сектор С118 и А102 для взрослых – 400 и 600 рублей, для детей с 7 до 14 лет (с 50% скидкой) – 200 и 300 рублей соответственно.

Дети с 7 до 14 лет проходят на стадион по билету в сопровождении взрослого, а продажа со скидкой родителям с детьми осуществляется при наличии документов (паспорт, свидетельство о рождении).

Приобрести билеты на семейные сектора можно только офлайн в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и в ТЦ "Сила Спорта", сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"