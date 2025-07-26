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Магомед Адиев: «Нормальная игра, в концовке дожали»

26 июля 2025 12:26
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Магомед Адиев: «Нормальная игра, в концовке дожали»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН», сообщает ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру.

- Насколько важно было победить во втором туре в игре с одним из прямых конкурентов, плюс ко всему дома?

- Побеждать всегда важно. Понятно, что у нас команда только строится. Для большей уверенности в том, что мы делаем, важно одерживать победы. Нормальная игра, в концовке дожали. Молодцы ребята.

- Замена Ракова на Игнатенко планировалась сразу, или после забитого гола приняли решение?

- Я уже минут 10 об этом делал. Есть понимание, что Раков в любой момент может исполнить. У него высокое исполнительское мастерство. Поэтому до конца держали. Но было желание немного усилить давление большим форвардом. Поэтому это больше спланированное решение.

- Ваша команда сегодня победила. Но вы очень сдержанные в эмоциях. Почему?

- Я всегда сдержан.
 

Фото: сайт ФК

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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