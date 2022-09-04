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"Крылья Советов" с минимальным счетом уступили московскому ЦСКА - 0:1

4 сентября 2022 20:56
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В следующем туре "Крылья Советов" в гостях сыграют с "Химками".

В восьмом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московский ЦСКА. Первый символический удар по мячу нанес ветеран "Крыльев Советов" Огнен Короман.

Единственный гол во встрече был забит на 79 минуте матча. После подачи углового Мединой Игорь Дивеев головой переправил мяч в сетку – 1:0.

В следующем туре "Крылья Советов" в гостях сыграют с "Химками". Матч 9 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 10 сентября, в 16:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

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