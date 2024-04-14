Я нашел ошибку
Главные новости:
В следующем матче "Крылья" в Калининграде сыграют с "Балтикой". И
"Крылья Советов" обыграли "Рубин" – 2:0
Во время выступления цирка-шапито в Самаре с высоты сорвалась гимнастка
Во время выступления цирка-шапито в Самаре с высоты сорвалась гимнастка
Помимо гольфа и биатлона, школьники смогут также выбрать модуль по роллер-спорту.
 Минпросвещения включило гольф и роллер-спорт в школьную программу по физкультуре
Стоимость ущерба составила свыше 35 тысяч рублей.
Пьяный тольяттинец украл спортивный байк из магазина
В США впервые вынесли приговор родителям массового подростка-убийцы
В США впервые вынесли приговор родителям массового подростка-убийцы
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +13, +15°С.
15 апреля в регионе днем дождь, возможна гроза, до +15°С
На похороны пришли родственники и друзья артиста.
Урну с прахом народного артиста РФ Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище
В настоящее время на территории Самарской области остаются подтопленными 5 низководных мостов, 158 частных жилых домов, 591 приусадебный участок.
МЧС СО: информация по паводку на 14 апреля
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.44
-0.28
EUR 99.73
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников самарского РКЦ «Прогресс» с Днем космонавтики
Областная библиотека приглашает на концерт с участием артистов Самарского академического театра оперы и балета
Средники, субботники, экодесанты - в регионе продолжается месячник благоустройства
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

"Крылья Советов" обыграли "Рубин" – 2:0

14 апреля 2024 21:56
180
В следующем матче "Крылья" в Калининграде сыграют с "Балтикой". И

"Крылья Советов" принимали на "Солидарность Самара Арене" казанский "Рубин".

На 9 минуте встречи за фол Иву на Романе Ежове был назначен штрафной удар. Юрий Горшков красивым ударом со стандарта отправил мяч в сетку ворот гостей – 1:0.

В перерыве матча был удален главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов. На последней, шестой, добавленной к матчу минуте, гости заработали угловой, на который пришел в штрафную самарцев вратарь "Рубина" Юрий Дюпин. Самарцы выиграли подачу углового, и Роман Ежов отправил Владимира Хубулова одного на пустые ворота – 2:0.

Юрий Горшков и Максим Витюгов получили в матче предупреждения, которые для них стали четвертыми в сезоне, и они пропустят предстоящую игру.

В следующем матче "Крылья" в Калининграде сыграют с "Балтикой". Игра 25-го тура Мир РПЛ состоится в субботу, 20 апреля, в 17:30.

 

Фото:   ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Слово «Самара» на форме будет заменено на «Куйбышев», тем самым отдав дань памяти истории космонавтики и родного города.
13 апреля 2024, 15:52
«Крылья Советов» сыграют в футболках, посвященных Дню космонавтики
Слово «Самара» на форме будет заменено на «Куйбышев», тем самым отдав дань памяти истории космонавтики и родного города. Футбол в Самаре
508
В 18:00 на гейте 3 откроется космическая выставка «Планеты Солнечной системы» и фан-зона Fonbet: кастом-станция, Колесо Фортуны, Хватайка.
12 апреля 2024, 20:01
Развлекательная программа на игре «Крылья Советов» – «Рубин»
В 18:00 на гейте 3 откроется космическая выставка «Планеты Солнечной системы» и фан-зона Fonbet: кастом-станция, Колесо Фортуны, Хватайка. Общество
612
В Самарской области организован сбор питьевой воды для жителей пострадавшего от наводнения Орска.
10 апреля 2024, 20:10
«Крылья Советов» приняли участие в сборе питьевой воды для жителей Орска
В Самарской области организован сбор питьевой воды для жителей пострадавшего от наводнения Орска. Футбол в Самаре
527
В центре внимания
Сегодня, 14 апреля, на главном стадионе Самары состоится матч между «Крыльями Советов» и «Рубином»
14 апреля 2024  13:59
Сегодня, 14 апреля, в Самаре состоится матч между «Крыльями Советов» и «Рубином»
415
Следующий субботник – общегородской. Он пройдет 20 апреля.
13 апреля 2024  15:08
Почти 40 тысяч человек приняли участие в Гагаринском субботнике в Самаре
527
В Самаре из-за забега 14 апреля перекроют четыре улицы
13 апреля 2024  13:50
В Самаре из-за забега 14 апреля перекроют четыре улицы
522
Сегодня, 13 апреля в Самаре проходит Гагаринский субботник!
13 апреля 2024  12:12
Сегодня, 13 апреля в Самаре проходит Гагаринский субботник!
459
Улицу Чернореченскую в этом году ожидает комплексное обновление.
13 апреля 2024  11:20
Улицу Чернореченскую в этом году ожидает комплексное обновление
487
Весь список