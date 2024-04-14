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"Крылья Советов" принимали на "Солидарность Самара Арене" казанский "Рубин".

На 9 минуте встречи за фол Иву на Романе Ежове был назначен штрафной удар. Юрий Горшков красивым ударом со стандарта отправил мяч в сетку ворот гостей – 1:0.

В перерыве матча был удален главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов. На последней, шестой, добавленной к матчу минуте, гости заработали угловой, на который пришел в штрафную самарцев вратарь "Рубина" Юрий Дюпин. Самарцы выиграли подачу углового, и Роман Ежов отправил Владимира Хубулова одного на пустые ворота – 2:0.

Юрий Горшков и Максим Витюгов получили в матче предупреждения, которые для них стали четвертыми в сезоне, и они пропустят предстоящую игру.

В следующем матче "Крылья" в Калининграде сыграют с "Балтикой". Игра 25-го тура Мир РПЛ состоится в субботу, 20 апреля, в 17:30.

Фото: ПФК "КС"