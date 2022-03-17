Билеты на матчи "Крыльев Советов" с "Уфой", "Краснодаром" и "Динамо" поступят в продажу 18 марта

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18 марта стартует продажа билетов на домашние матчи "Крыльев Советов". Встречи с "Уфой" и "Краснодаром" пройдут 2 апреля в 15:00 и 17 апреля в 17:30 соответственно. Стоимость билетов на эти игры от 400 рублей.

Игра с "Динамо" назначена на 6 мая. Начало поединка в 19:00, стоимость билетов – от 500 рублей.

Билеты можно приобрести офлайн в ТЦ "Сила Спорта" и в клубном магазине на стадионе "Металлург", а также онлайн на нашем сайте.

Для всех болельщиков с автомобилями доступны бесплатные парковки у стадиона.

QR-коды для входа на стадион не потребуются, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"