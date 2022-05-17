Житель Ставропольского района незаконно ловил рыбу сетью

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В начале мая 2022 года сотрудники полиции ОМВД России по Ставропольскому району задокументировали факт нарушения правил рыболовства жителем села Верхний Сускан Ставропольского района.

Безработный мужчина 1970 г.р., находясь в акватории Сускансого залива, осуществлял незаконную добычу водных биологических ресурсов в месте их нереста с применением запрещенных орудий лова - рыболовных сетей.

В результате незаконной деятельности мужчина выловил несколько видов водных биологических ресурсов: десять лещей и одного сазана. Ущерб, причиненный государству в лице отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Средневолжского территориального управления федерального агентства по рыболовству, составил около 12 000 рублей.

В отношении подозреваемого, ранее не судимого мужчины, отделением дознания ОМВД России по Ставропольскому район возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудники полиции напоминают, что за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, предусмотрена административная и уголовная ответственность.