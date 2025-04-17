За один день в Самаре и Сызрани сбили двух пешеходов

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16 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек.



Одно из ДТП произошло в 16:55 в Красноглинском районе Самары. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует, что водитель 1975 г.р., управляя автомобилем Sitrak, в составе прицепа, на Московском шоссе напротив д. 3 квартала №7 п. Мехзавод перегородил регулируемый пешеходный переход и при начале движения совершил наезд на пешехода – женщину 1942 г.р., которая переходила проезжую часть, на разрешающий сигнал светофора, обходя автомобиль, вне зоны действия пешеходного перехода. С места ДТП пешеход госпитализирован.

Другое ДТП произошло в 11:50 в Сызрани. Водитель 1996 г.р., управляя автомашиной Ford, двигаясь задним ходом, в районе дома 92 ул. Советской, не убедился в безопасности маневра, в результате чего совершил наезд на пешехода - 1943 г.р. С места ДТП пешеход госпитализирован.