Водителя КамАЗа после крушения поезда экстренно перевезли в Волгоград

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Водителя КамАЗа после крушения поезда экстренно перевезли из районной больницы города Котельниково в Волгоград, для транспортировки ему потребовался вертолет санавиации, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, 43-летний мужчина по-прежнему находится в коме, его состояние оценивается как тяжелое. У мужчины диагностировали множественные переломы ребер, черепа и сильное сотрясение мозга.

Сразу после аварии мужчина находился в сознании. Он успел объяснить, что не смог вовремя затормозить и вылетел перед составом. Затем медики ввели его в искусственную кому.

Грузовик столкнулся с пассажирским поездом Казань — Адлер в Волгоградской области 29 июля. С рельсов сошли девять вагонов и электровоз, в момент столкновения в поезде находились 813 человек. По неофициальным данным, пострадали 140 пассажиров. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о 22 пострадавших, находящихся в больнице, пишет Лента.