В Белгороде во время объявления ракетной опасности женщина не пустила детей в укрытие.

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Об этом, публикуя кадры с места происшествия, пишет Baza в Telegram-канале.

Детей застала тревога, когда они бегали во дворе. По информации издания, их в укрытие не пустила старшая по дому, которая сказала ребятам бежать в другой подъезд. При этом сама женщина и другие взрослые, которые до объявления опасности сидели на лавочке, пошли в тот подъезд, куда не пустили детей.

На опубликованных кадрах видно, что взрослые резко встают и заходят в подъезд, однако они не пускают туда группу из десяти детей. Видеозапись заканчивается тем, как несовершеннолетние убегают в сторону другого подъезда, пишет Лента.

На фоне скандала белгородка представила другую версию произошедшего. По её информации, на двери подъезда весела табличка "открывается при ракетной опасности", но когда дверь пытались открыть, она не открывалась.

Одна из бабушек предложила "дёрнуть посильнее", но дверь также не открылась. Тогда старшая по дому сказала детям бежать в другой подъезд, так как он был открыт (был подложен кирпич под дверь). Была толпа людей, а в другом подъезде никого и открыта дверь, поэтому она скорее показала им туда,

- написала женщина, призвав не оскорблять пенсионерку.