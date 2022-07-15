В Жигулевске молодая автомобилистка врезалась в дерево

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14 июля на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 10 человек.

Одно из ДТП произошло в 02:35 в г. Жигулевске. 21-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем «Lada Granta», двигалась по ул. Комсомольской в сторону ул. Вокзальной. В пути следования возле д. 48 нарушила правило расположения транспортного средства на проезжей части дороги, не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие - дерево, расположенное на газоне, справа по ходу движения автомобиля. С места происшествия госпитализированы девушка-водитель и 19-летний пассажир.