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В Ульяновске в ДТП с "КамАЗом" и легковушкой погиб ребенок из Самарской области

22 июля 2021 13:36
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В Ульяновске в ДТП с "КамАЗом" и легковушкой погиб ребенок из Самарской области

В Ульяновске в столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли два человек, в том числе, малолетний ребенок из Самарской области. Об этом сообщили в Управлении МВД России по Ульяновской области.

Авария произошла вечером в среду, 21 июля, на президентском мосту. Водитель "КамАЗа" задел ехавший сбоку автомобиль Kia Rio и протащил до остановившегося впереди грузовика.

По данным ГИБДД региона, водитель легковушки, 29-летний мужчина, погиб на месте. В больницу доставили 25-летнюю пассажирку легковушки и двухлетнюю девочку, которая от полученных травм скончалась. Молодая женщина сейчас находится в реанимации.

Как сообщают в полиции, предполагаемый виновник ДТП был за рулем в пьяном виде, сейчас он задержан, сообщает Самара-КП.

 

Теги: ДТП ДТП с детьми

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