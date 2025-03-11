В Тольятти заканчиваются места на кладбищах

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В Тольятти на имеющихся кладбищах заканчиваются места под новые захоронения. Эта информация прозвучала на заседании гордумы, пишет Коммерсантъ-Волга.

Всего в Тольятти действуют шесть кладбищ на общей площади 207 га. Средства на проектирование нового кладбища и его строительство в 2027 году были выделены еще прошлым летом, однако вопрос застопорился.

«Мы предлагаем ускорить процесс внесения изменений в Генплан по двум дополнительным участкам, которые есть в Тольятти под кладбища, это примерно 40 га»,— заявил депутат Владимир Бобров.

Депутаты рекомендовали администрации урегулировать все вопросы, связанные с обустройством нового кладбища, а также запросили подробную информацию о перспективах строительства крематория.

По мере поступления информации будет выездное совещание комиссии по городскому хозяйству по всему блоку вопросов похоронного дела.