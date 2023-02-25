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В Тольятти на пожаре 25 февраля предположительно погибли двое мужчин

25 февраля 2023 13:27
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В Тольятти на пожаре 25 февраля погибли двое мужчин

В социальных сетях Самарской области появились кадры пожара, случившегося в Тольятти по адресу ул. Ленина 31. 

С общего балкона 4 этажа валит густой серый дым, левее на два окна пожарными установлена выдвижная лестница. На кадрах видно, что работают 2 единицы спецтехники.

Жильцы дома собрались у подъезда, по словам очевидцев, в огненной стихии могли погибнут два человека. 

На данный момент информация уточняется.  Также известно, что сообщение поступило на пульт дежурного в 6:48 утра Возгорание произошло в квартире жилого дома в Центральном районе Тольятти. Огонь охватил 12 квадратных метров. На месте происшествия работали 47 пожарных.

Жители Автограда в комментариях пишут, что у дома дурная слава, буквально 3 месяца назад произошло возгорание этого же здания, пишет ГТРК Самара. 

Теги: Пожар

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