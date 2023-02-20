В Тольятти маршрутный автобус врезался бетонную опору моста

142

Вчера водитель маршрутного автобуса № 124, двигаясь по улице Громовой в направлении трассы М-5 Урал, в пути следования, на нерегулируемом перекрестке трассы М-5-Урал и улицы Громовой, нарушил правила и допустил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на бетонную опору моста.

В результате ДТП водитель и четыре пассажира автобуса были госпитализированы.



Для установления всех обстоятельств произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка. В целях повышения уровня безопасности пассажирских перевозок и дисциплинированности водителей автобусов 21 февраля сотрудниками тольяттинской Госавтоинспекции на территории города будет проведено специальное профилактическое мероприятие по контролю за осуществлением пассажирских перевозок, сообщили в ГИБДД Тольятти.

Фото: ГИБДД Тольятти