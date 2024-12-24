В Тольятти еще нескольких мигрантов поставили на воинский учет

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Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Тольятти совместно с коллегами из служб и подразделений полиции провели профилактическую работу на территории города.

Во время рейдовых мероприятий на рынках полицейские проверили разрешительные и удостоверяющие личность документы более, чем у 50 человек, при этом, выявили и пресекли различные нарушения законодательства.

Подозреваемых в совершении административных правонарушений сотрудники органов внутренних дел доставили в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти для дальнейшего разбирательства. Полицейские поставили задержанных на фото- и дактилоскопический учеты, проверили их на причастность к совершению преступлений.

Так, за нарушение режима пребывания и незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации полицейскими собраны и переданы в суд для принятия процессуального решения четыре административных материала, предусмотренных ст. 18.8 КоАП РФ и два – ст.18.10. КоАП РФ.

Помимо проведения рейдов на рынках города, полицейские также осуществили ряд профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и соблюдение законодательства.

Важной частью их работы стали профилактические беседы с гражданами. Полицейские разъяснили правила поведения в общественных местах, напомнили об ответственности за нарушение закона и дали рекомендации по предотвращению различных противоправных действий. Эти беседы способствовали повышению уровня правовой грамотности среди населения и формированию более ответственного отношения к общественным нормам и правилам.

Кроме того, в ходе рейдов полицейские выявили трёх граждан Российской Федерации, которые не встали на воинский учёт после получения гражданства. Это является обязательным требованием для всех мужчин, получивших гражданство РФ, и его невыполнение может повлечь за собой административную ответственность.

Сотрудники полиции передали граждан представителям военкоматов. Представители военных комиссариатов, в свою очередь, займутся оформлением всех необходимых документов и постановкой данных лиц на воинский учёт. Это обеспечит соблюдение требований законодательства и укрепит порядок в сфере воинского учёта.