В Тольятти автомобилистка съехала с дороги и перевернула машину

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15 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в котором пострадали 4 человека, 1 - скончался.

Одно ДТП произошло в Центральном районе Тольятти. В 21:20 час. 18-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Toyota Camry двигалась по Хрящевскому шоссе со стороны Южного шоссе в направлении Обводного шоссе. В пути следования около дома № 43, нарушила правила расположения т/с на проезжей части и допустила съезд с дороги справа по ходу движения с последующим опрокидыванием автомобиля. Водителю - назначено амбулаторное лечение.