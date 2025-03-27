В Тольятти 45-летний мужчина погиб на пожаре

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В среду, 26 марта, в Тольятти поздней ночью произошел смертельный пожар. На улице Фрунзе горела квартира в доме № 3. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, пишет Самара-КП.

— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 22:40. Прибывшие подразделения выяснили, что в квартире на первом этаже горели домашние вещи и мебель. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе.

Пожар удалось полностью потушить в 23:03. На месте происшествия работали восемь единиц техники и 22 человека. К сожалению, на пожаре погиб 45-летний мужчина. Сейчас причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам.