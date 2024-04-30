Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре водитель сбил девочку на мопеде
В Самаре водитель сбил девочку на мопеде
Учитель в Волжском районе подарил мошеннику 1,4 млн рублей
Учитель в Волжском районе "подарил" мошеннику 1,4 млн рублей
В Самаре в своих рабочих решениях реже всего сомневаются те, кто зарабатывает больше
В Самаре в своих рабочих решениях реже всего сомневаются те, кто зарабатывает больше
Названы главные поставщики мяса в Россию
Названы главные поставщики мяса в Россию
Представители Самарской области – финалисты программы «Лига экскурсоводов»
Представители Самарской области – финалисты программы «Лига экскурсоводов»
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
Мадуро призвал молодежь всего мира поддержать протестующих против Израиля
Мадуро призвал молодежь всего мира поддержать протестующих против Израиля
Пьяный мужчина в Самаре вез жену и детей
Пьяный мужчина в Самаре вез жену и детей
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.78
-0.23
EUR 98.03
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
4 мая Музей Эльдара Рязанова в Самаре организует несколько мероприятий
Полицейские организовали для школьников Тольятти правовой турнир
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани в одно дежурство задержали сразу двоих граждан, объявленных в федеральный розыск

30 апреля 2024 10:16
183
В Сызрани в одно дежурство задержали сразу двоих граждан, объявленных в федеральный розыск

В полицию на постоянной основе поступает информация о лицах, объявленных в розыск, в том числе, и судами Российской Федерации. Ориентировки с указанием данных и фотографиями подозреваемых руководители доводят до личного состава служб и подразделений ГУ МВД России по Самарской области на оперативных совещаниях.

В апреле текущего года при заступлении на службу сотрудникам отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Сызранское» дежурный довел несколько подобных информаций.

Одна из них об объявлении УФСИН по Самарской области в розыск незаконно проживающей в Сызрани  женщины 1981 года рождения. В октябре прошлого года за кражу судом Ульяновской области ей назначено наказание в виде 240 часов исправительных работ. Однако наказание осужденная отбыла не полностью и в феврале этого года, по приговору Сызранского суда Самарской области, не отбытую часть наказания 43-летней преступнице заменили на заключение под стражу сроком на 25 суток. Для отбытия наказания осужденной следовало прибыть самостоятельно в колонию поселение. Однако, уклонившись от получения предписания самостоятельного следования по месту отбывания наказания, она   решила скрыться и  не появлялась по месту жительства, на телефонные звонки не отвечала.

Находясь на маршруте патрулирования в Юго-Западном районе города патрульные попытались проверить документы у женщины, схожей с разыскиваемой, на что она ответила категорическим отказом и, в соответствии с законодательством, была задержана и доставлена в отдел полиции. Оперуполномоченные установили личность задержанной и выявили идентичность с данными, находящейся в розыске преступницы. 

В тот же день сержант полиции Максим Курепов и младший сержант полиции Эльвира Малюкова получили сообщение о пьяном дебошире. Незамедлительно прибыв по указанному адресу, патрульные возле одного из подъездов многоквартирного дома на проспекте 50 лет Октября задержали мужчину в состоянии опьянения, оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность.

При сборе административного материала за правонарушение, предусмотренное ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», полицейские проверили данные задержанного по базам МВД России. Изучив полученную информацию, сотрудники полиции установили, что житель Сызрани 1989 года рождения является подозреваемым по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков, и в настоящее время находится в Федеральном розыске как скрывшийся от органов дознания. 

Передав задержанных в дежурную часть ближайшего отдела полиции, сотрудники патрульно-постовой службы полиции продолжили патрулирование.

В настоящее время в целях предупреждения возможного повторного уклонения от исполнения наказания задержанная злоумышленница заключена под стражу и под конвоем доставлена в колонию поселение, а пьяный дебошир передан инициаторам розыска. Кроме того, за появление в общественном месте в состоянии опьянения мужчине  назначен штраф в размере 500 рублей.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сегодня в Самарской области ожидается гроза со шквалистым усилением ветра
29 апреля 2024  09:55
Сегодня в Самарской области ожидается гроза со шквалистым усилением ветра
489
Самарский ботсад радует гостей цветением: фото
27 апреля 2024  21:57
Самарский ботсад радует гостей цветением: фото
809
В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта
27 апреля 2024  13:42
В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта
647
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
27 апреля 2024  11:00
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
564
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
26 апреля 2024  13:55
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
652
Весь список