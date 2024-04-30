В Сызрани в одно дежурство задержали сразу двоих граждан, объявленных в федеральный розыск

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В полицию на постоянной основе поступает информация о лицах, объявленных в розыск, в том числе, и судами Российской Федерации. Ориентировки с указанием данных и фотографиями подозреваемых руководители доводят до личного состава служб и подразделений ГУ МВД России по Самарской области на оперативных совещаниях.

В апреле текущего года при заступлении на службу сотрудникам отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Сызранское» дежурный довел несколько подобных информаций.

Одна из них об объявлении УФСИН по Самарской области в розыск незаконно проживающей в Сызрани женщины 1981 года рождения. В октябре прошлого года за кражу судом Ульяновской области ей назначено наказание в виде 240 часов исправительных работ. Однако наказание осужденная отбыла не полностью и в феврале этого года, по приговору Сызранского суда Самарской области, не отбытую часть наказания 43-летней преступнице заменили на заключение под стражу сроком на 25 суток. Для отбытия наказания осужденной следовало прибыть самостоятельно в колонию поселение. Однако, уклонившись от получения предписания самостоятельного следования по месту отбывания наказания, она решила скрыться и не появлялась по месту жительства, на телефонные звонки не отвечала.

Находясь на маршруте патрулирования в Юго-Западном районе города патрульные попытались проверить документы у женщины, схожей с разыскиваемой, на что она ответила категорическим отказом и, в соответствии с законодательством, была задержана и доставлена в отдел полиции. Оперуполномоченные установили личность задержанной и выявили идентичность с данными, находящейся в розыске преступницы.

В тот же день сержант полиции Максим Курепов и младший сержант полиции Эльвира Малюкова получили сообщение о пьяном дебошире. Незамедлительно прибыв по указанному адресу, патрульные возле одного из подъездов многоквартирного дома на проспекте 50 лет Октября задержали мужчину в состоянии опьянения, оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность.

При сборе административного материала за правонарушение, предусмотренное ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», полицейские проверили данные задержанного по базам МВД России. Изучив полученную информацию, сотрудники полиции установили, что житель Сызрани 1989 года рождения является подозреваемым по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков, и в настоящее время находится в Федеральном розыске как скрывшийся от органов дознания.

Передав задержанных в дежурную часть ближайшего отдела полиции, сотрудники патрульно-постовой службы полиции продолжили патрулирование.

В настоящее время в целях предупреждения возможного повторного уклонения от исполнения наказания задержанная злоумышленница заключена под стражу и под конвоем доставлена в колонию поселение, а пьяный дебошир передан инициаторам розыска. Кроме того, за появление в общественном месте в состоянии опьянения мужчине назначен штраф в размере 500 рублей.