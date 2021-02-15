В Сызрани транспортные полицейские выявили факт нарушения авторских и смежных прав

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Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте УТ МВД России по ПФО выявлен факт нарушения авторских и смежных прав.

Установлено, что 52-летний мужчина за денежное вознаграждение установил на компьютер незаконно приобретенные им программы. Обладателю авторских прав данных программ причинен материальный ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

По данному факту Самарским следственным отделом Приволжского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст.146 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение авторских и смежных прав»).

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, является лишение свободы на срок до шести лет.