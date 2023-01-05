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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани при пожаре в жилом доме пострадал мужчина

5 января 2023 12:59
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В Сызрани при пожаре в жилом доме пострадал мужчина

В среду, 4 января, около 8:44 произошел пожар на ул. Гагарина, 3 в Сызрани, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 15 кв. м. На борьбу с огнем выезжали 20 человек, которые ликвидировали пожар в 9:00.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре пострадал 43-летний мужчина. Огнеборцы спасли двух человек. А всего из дома эвакуировано 10 человек.

Обстоятельства случившегося выясняются, пишет Волга Ньюс.

Теги: Пожар

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