В Сергиевском районе горели надворные постройки, сарай и автомобиль

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22 апреля в 21:45 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в селе Сергиевск горит баня. К месту вызова были направлены 3 расчета пожарно-спасательных частей №№ 109 и 176 Отряда № 40. По прибытии было установлено, что открытым пламенем горят надворные постройки на площади 85 квадратных метров. В 22:05 пожар был локализован, а в 00:30 – объявлена ликвидация пожара. На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б», работали 2 звена газодымозащитной службы.



23 апреля в 01:16 поступило сообщение о том, что в поселке Антоновка горит дом. К месту вызова были направлены 2 пожарных расчета. По прибытии было установлено, что горит стена сарая на площади 5 квадратных метров. В 01:28 пожар был локализован, в 01:40 – объявлена ликвидация пожара.

В 03:58 вновь поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Суходол горит автомобиль. Уже на месте вызова было установлено, что горит автомобиль Kia Spectra. На тушение оперативно был подан 1 ствол «Б». В 04:20 была объявлена ликвидация пожара.



Погибших при пожарах, к счастью, нет.

Причины возгораний устанавливаются.