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В Самарском регионе сильный затяжной дождь

14 ноября 2022 10:41
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В Самарском регионе сильный затяжной дождь

Госавтоинспекция Самарской области призывает участников дорожного движения проявлять особое внимание в условиях дождливой погоды!

По данным синоптиков на территории региона ожидается сильный затяжной дождь. В этой связи Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом неукоснительного соблюдения ПДД РФ.
Автомобилистам рекомендуется выбирать скорость в зависимости от состояния проезжей части, отказаться от совершения опасных маневров и обгонов, быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов. Также необходимо регулярно проверять техническое состояние своего транспортного средства, исправность щеток ветрового стекла и обдув стекла.

 
Пешеходам крайне важно переходить проезжую часть в установленных местах и только на разрешающий сигнал светофора. При переходе дороги следует исключить факты разговоров по телефону и использование наушников, а при движении в темное время суток использовать световозвращающие элементы.
Будбье внимательны на дороге и помните о безопасности! 

Теги: БДД

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