В Самарской области в лоб столкнулись легковушки, пострадали три человека

Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.
Работа самарской команды партпроекта «Выбор сильных» признана на федеральном уровне
Знаковым событием стало обновление 18-километровой трассы «Осинки – Хворостянка» – Чагра – Марьевка в Хворостянском и Пестравском районах. Она ведёт к селу Марьевка – родине гвардии старшего лейтенанта Ивана Пенькова.
Завершили ремонт региональных дорог к малой родине Героев Советского Союза
Сейчас в школе постоянно занимаются 165 детей, только в первые классы в этом году поступили 38 ребят. В рамках национального проекта «Культура» для них было закуплено современное оборудование и музыкальные инструменты.
Госпрограмма в действии: в губернии после масштабной реконструкции открылась детская школа искусств
Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на совместной работе по укреплению экономики Самарской области, мобилизации доходов регионального бюджета и поблагодарил сотрудников налоговой службы за плодотворное межведомственное взаимодействие, эффективность
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии УФНС СО
Губернатор поздравил студентов с заслуженными победами в своих номинациях и провел с ними содержательную беседу. Студенты рассказали о себе, своих проектах, планах.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с победителями конкурса «Студент года» в Самарской области
Для вас выступят опытные врачи-эксперты: гинекологи, эндокринологи, косметологи и нутрициологи, и даже сомнологи. Они поделятся практическими советами, которые можно применять в жизни уже сейчас.
В Самаре пройдет большой форум «Эволюция здоровья», созданный специально для женщин
В программе: спортивное программирование, Counter-Strike 2 5х5, Dota 2 5х5, Standoff 2 2х2 и MLBB 5х5 (онлайн-отбор), гонки дронов, лазертаг, Just Dance, FC26, Tekken 8 и многое другое.
Открыта регистрация на Кубок Губернатора Самарской области по компьютерному спорту среди студентов
Региональный форум «‎‎Мой бизнес 63» проводится областным минэкономразвития по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и становится ключевой площадкой для развития малого и среднего бизнеса региона.
«Мой бизнес 63»: открыта регистрация на ежегодный форум для предпринимателей региона
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
В Самаре пройдет фестиваль «Слава Богу, что мы – казаки!»
29 и 30 ноября в Самаре пройдет WOOF FEST - фестиваль любви к животным
В Самарской области в лоб столкнулись легковушки, пострадали три человека

25 ноября 2025 11:40
196
В Самарской области в лоб столкнулись легковушки, пострадали три человека

24 ноября в 16:00 на 5,8 км автодороги «Дубовый Умет – Сухая Вязовка – Рассвет» 34-летняя женщина, управлявшая автомобилем Daewoo Matiz, двигалась со стороны села Сухая Вязовка.

В пути следования водитель нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, за рулем которого находилась 39-летняя женщина.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные-спасатели ПСЧ №128 ПСО №46 противопожарной службы Самарской области, сотрудники территориальной госавтоинспекции и бригада медицинских работников. Спасатели проводили аварийно-спасательные работы, включающие сбор информации, отключение аккумуляторных батарей автомобилей и транспортировку пострадавших до карет скорой помощи.

В результате ДТП оба водителя, а также 40-летний мужчина-пассажир из автомобиля ВАЗ-2114, доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями.

Фото облМВД

