В Самарской области в лоб столкнулись легковушки, пострадали три человека

196

24 ноября в 16:00 на 5,8 км автодороги «Дубовый Умет – Сухая Вязовка – Рассвет» 34-летняя женщина, управлявшая автомобилем Daewoo Matiz, двигалась со стороны села Сухая Вязовка.

В пути следования водитель нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, за рулем которого находилась 39-летняя женщина.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные-спасатели ПСЧ №128 ПСО №46 противопожарной службы Самарской области, сотрудники территориальной госавтоинспекции и бригада медицинских работников. Спасатели проводили аварийно-спасательные работы, включающие сбор информации, отключение аккумуляторных батарей автомобилей и транспортировку пострадавших до карет скорой помощи.

В результате ДТП оба водителя, а также 40-летний мужчина-пассажир из автомобиля ВАЗ-2114, доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями.

Фото облМВД