В Самарской области теплоход с баржами врезался в шлюз гидроузла

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Правоохранители проверят ЧП в Самарском районе гидротехнических сооружений и судоходства. Там произошла внештатная ситуация.



— По предварительным данным, примерно в 21:18 13 сентября 2023 года теплоход «Норд», который буксировал две баржи, при заходе в шлюз № 22 навалился на створку ворот шлюза правым бортом, — сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.



В результате столкновения пострадавших нет. Баржа повреждений не получила, разлива нефтепродуктов не произошло. Однако створка ворот шлюза получила вмятину.



На место происшествия выезжал заместитель Куйбышевского транспортного прокурора. Надзорное ведомство проверит обстоятельства ЧП, пишет 63.ру.

Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура