В Самарской области скорая помощь ответит за то, что долго ехала на вызов

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Прокуратура Волжского района по обращению гражданина провела проверку исполнения требований законодательства в сфере оказания медицинской помощи ГБУЗ «Самарская городская станция скорой медицинской помощи».

Установлено, что в начале декабря 2024 года в оперативный отдел учреждения поступило обращение о вызове скорой медицинской помощи.

Однако время ожидания бригады скорой помощи превысило допустимый норматив.

По фактам выявленных нарушений прокурор района внес представление главному врачу медицинского учреждения.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.