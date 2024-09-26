В Самарской области пресечена противоправная деятельность, связанная с незаконным разглашением сведений

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В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность, связанная с незаконным разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну одного из отраслеобразующих предприятий региона.

Установлено, что инженер-конструктор АО «АВТОВАЗ» Лылова, 1966 г.р., предоставила третьим лицам доверенные ей по работе сведения, составляющие коммерческую тайну, что нанесло ущерб автомобилестроительной компании в особо крупном размере (более 5,5 млн рублей).

По факту указанной противоправной деятельности следственным отделом УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

Решением Автозаводского районного суда г. Тольятти Лылова признана виновной в совершении инкриминируемого преступления, ей назначено наказание

в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей с запретом на осуществление работ с защищаемой законом информацией сроком на 1 год.

Стороной защиты подана апелляционная жалоба, в результате рассмотрения которой Самарский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.