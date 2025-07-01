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В Самарской области полицейские пресекли 760 административных нарушений

1 июля 2025 12:39
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В Самарской области полицейские пресекли 760 административных нарушений

В целях выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, каналов незаконной миграции и их организаторов, а также иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией, на территории Самарской области в период с 16 по 25 июня 2025 года проведен первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025».

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления по вопросам миграции, оперативники Управления уголовного розыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции, сотрудники Управления охраны общественного порядка и Центра по противодействию экстремизму, инспекторы Госавтоинспекции, участковые уполномоченные и сотрудники патрульно-постовой службы полиции, сотрудники линейного подразделения МВД России на транспорте.

За время проведения операции полицейские пресекли 760 административных нарушений миграционного законодательства, в том числе 378 - связанных с нарушением режима пребывания в Российской Федерации, 125 – с правилами осуществления трудовой деятельности. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложены штрафы на сумму более 1785 тысяч рублей.

Судами Самарской области принято решение об административном выдворении за пределы территории Российской Федерации 37 иностранных граждан, 1 депортирован.

В Самарской области территориальными органами внутренних дел принято 27 решений о запрете въезда на территорию Российской Федерации.

Кроме того, органами дознания возбуждено 46 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 322.1 УК РФ, 322.2 УК РФ, 322.3 УК РФ.

Так, в МУ МВД России «Сызранское» принято 10 процессуальных решений по результатам доследственных проверок по факту нарушений миграционного законодательства. В ОМВД России по Ставропольскому району – 11.

Сотрудниками ОМВД России по Красноярскому району в ходе проведения проверок тепличных хозяйств собраны и направлены на экспертизу образцы удобрений.

В Тольятти во время проведения оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025» задержан подозреваемый в сбыте наркотиков. Из незаконного оборота изъяты запрещенные вещества в крупном размере.

Сотрудники полиции напоминают: обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Подобные мероприятия на территории Самарской области продолжатся.

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