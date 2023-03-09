В Самарской области из-за хлопка газа в квартире пострадала 29-летняя девушка

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В среду, 8 марта, в Усть-Кинельском поселке случилось ЧП. В 18:13 вечера на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в многоквартирном доме на улице Селекционная, 2.

Когда огнеборцы прибыли на место, они обнаружили, что на кухне произошел хлопок газа без последующего горения. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области, пострадала 29-летняя девушка. Погибших, к счастью, нет. Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося. На происшествие привлекались 27 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 1 человек и 1 единица техники, пишет ГТРК Самара.