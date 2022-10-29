В Самарской области ищут женщину, ушедшую летом с фермы

140

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшей Медведевой Марины Константиновны, 1973 года рождения, уроженки Клявлинского района, Самарской области, которая в ночь с 26 на 27 июля 2021 ушла с территории фермерского хозяйства, расположенного в с. Тимяшево, Шенталинского района, Самарской области, в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.

Приметы без вести пропавшей: рост средний 164-170 см, возраст 50 лет, лицо овальное, смуглое, телосложение худощавое, брови дугообразные, глаза карие, нос прямой, рот средний, губы средней толщины, волосы прямые, коротко стриженные.

Особые приметы: шрам на верхней губе, шрам на животе послеоперационный, веснушки на лице.

Была одета: трико черного цвета, майка темно-синего цвета

Всех, кто видел пропавшую или располагает информацией о том, где она может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части О МВД России по Шенталинскому району 8 (84652) 2 10 06, дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8 (846) 278 22 23, дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)7010233 или по телефону 102.