В Самаре залило ТЦ «Аврора»

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Видео коммунального водопада поделились жители Самары в социальных сетях. Сообщается, что в субботу, 3 декабря, затопило «Аврора молл».

На кадрах видно, что вода льет с потолка цокольного этажа. Около целого ряда магазинов образовалась огромная лужа. Специалисты устраняли последствия потопа и пытались не допустить замыкания электропроводки.

Очевидцы сообщали, что магазины в таких условиях работать не могли. Покупателям же пришлось экстренно покинуть торговый центр, пишет ГТРК Самара.

Фото: vk.com/Подслушано Самара