В Самаре устраняют последствия прорыва метрового водовода на улице Мичурина

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ЧП произошло поздно вечером в среду, 16 июля.

Незадолго до полуночи рядом с домом № 149 по улице Мичурина прорвало огромную трубу холодного водоснабжения. Бурный поток воды рвался из-под земли, сметая все вокруг.

Очевидцы сообщают, что коммунальная "река" быстро захватила территорию парковки, проложила себе путь через детскую площадку, газоны, стремясь вниз к улице Ново-Садовой.

"Водопад" прекратился лишь ближе к утру. Сейчас на месте работают специалисты. Полноценному доступу к аварийному участку мешают припаркованные автомобили. Владельцев просят оперативно их убрать, чтобы рабочие смогли приступить к восстановлению системы.

- С 9:30 работают 15 человек и 10 единиц техники. Дома рядом с местом порыва подключены по временной схеме, возможно понижение давления, особенно на верхних этажах. В ближайшее время устранят, - сообщили в администрации областной столицы.

Также на месте ЧП ведется откачка воды и продолжается переключение режима для восстановления штатного водоснабжения в части домов Октябрьского и Железнодорожного районов, пишет Сова.