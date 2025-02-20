В Самаре на овощебазе нашли мигрантов, не вставших на воинский учет

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Военные следователи СК России по Самарскому гарнизону провели очередной рейд совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области на овощной базе в Кировском районе г. Самара по факту выявления граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет и прохождения военной службы.

20.02.2025 в 4:30 утра сотрудники военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону совместно с сотрудниками ГУ МВД России

по Самарской области провели рейдовое мероприятие по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

В ходе рейда проверено более 70 лиц, из которых выявлено 17 граждан Российской Федерации, подлежащих постановке на воинский учет, которые были доставлены в военный комиссариат по Самарской области, и привлечены к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ.

Аналогичные рейды следователями ВСО СК России по Самарскому гарнизону проводятся на постоянной основе с 2024 г.