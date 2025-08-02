В Самаре чиновница провалилась в дыру около трибуны перед заседанием гордумы

117

Чиновница из администрации Новокуйбышевска в Самарской области провалилась в дыру около трибуны в гордуме перед заседанием, она получила ушиб ноги, сообщил РИА Новости депутат Самарской губернской думы Михаил Абдалкин.

Депутат написал во "ВКонтакте", что инцидент произошел перед заседанием думы Новокуйбышевска. По словам Абдалкина, один из чиновников местной администрации провалился одной ногой в дыру глубиной около двух метров около трибуны для приглашенных спикеров. Изначально это было отверстие для проводов от микрофонов, которое было прикрыто дощечкой, уточнил депутат.

"Она (чиновница - ред.) не полностью провалилась, наполовину. Ушиб ноги был, кровь на коленке просочилась через одежду, у нее брюки были. Не ушла (с заседания, - ред.), там рассматривался вопрос об изменении бюджета городского округа Новокуйбышевска", - рассказал РИА Новости депутат Абдалкин.