В Новороссийске в строительном магазине ребенок надел себе на голову пластиковую трубу и застрял в ней

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В одном из строительных магазинов Новороссийска ребенок надел себе на голову пластиковую трубу и застрял в ней. На помощь пришлось вызывать спасателей.

По прибытии они освободили голову мальчика — ребенок не пострадал. Об этом рассказал 7 августа руководитель муниципальной «Службы спасения» города Алексей Одеров, пишут "Известия".

«В одном из строительных магазинов ребенок надел себе на голову тройник пластиковой трубы и самостоятельно снять ее не смог. ‹...› Спасатели аккуратно сняли трубу с головы. ‹...› Дорогие наши дети, будьте аккуратнее при изучении мира», — написал Одеров в своем Telegram-канале.

Фото: телеграм-канал Алексея Одерова/"Известия"