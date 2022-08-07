Я нашел ошибку
Главные новости:
Его освобождали спасатели.
В Новороссийске в строительном магазине ребенок надел себе на голову пластиковую трубу и застрял в ней
Торжественная церемония состоялась на плацу военного учебного заведения. Гостями мероприятия стали родственники и близкие военнослужащих.
Более 1000 военнослужащих приведены к Военной Присяге в учебном центре войск связи ЦВО в Ульяновске
Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Москве против "Локомотива".
"Крылья Советов" проиграли московскому "Динамо" - 0:2
Вероятной причиной возгорания моста является человеческий фактор.
Из-за пожара обрушился самый длинный в Китае деревянный арочный мост, которому было более девятисот лет
Мусор на остров попадает с приезжающими на отдых туристами и жителями Самары.
В Рождествено волонтеры занимались уборкой мусора на  территории
Каждый ребёнок должен знать, что по серьёзному делу взрослые будут разговаривать только с родителями.
ГУ МВД СО: простые правила, которые должен знать каждый ребенок
Самарцев приглашают в бесплатный кинотеатр под открытым небом "Филин".
На набережной в День железнодорожника пройдет тематический показ фильмов
Из-за проведения оперативных работ перекрыто движение транспорта.
На юго-востоке Москвы несколько рабочих смыло в ливневый колодец во время грозы
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.11
EUR 61.36
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Фестиваль "Жигулевская вишня" снова пройдет в Ширяево
Куйбышевская ЖД приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника
Самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"!
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Новороссийске в строительном магазине ребенок надел себе на голову пластиковую трубу и застрял в ней

7 августа 2022 21:45
142
Его освобождали спасатели.

В одном из строительных магазинов Новороссийска ребенок надел себе на голову пластиковую трубу и застрял в ней. На помощь пришлось вызывать спасателей.

По прибытии они освободили голову мальчика — ребенок не пострадал. Об этом рассказал 7 августа руководитель муниципальной «Службы спасения» города Алексей Одеров, пишут "Известия".

«В одном из строительных магазинов ребенок надел себе на голову тройник пластиковой трубы и самостоятельно снять ее не смог. ‹...› Спасатели аккуратно сняли трубу с головы. ‹...› Дорогие наши дети, будьте аккуратнее при изучении мира», — написал Одеров в своем Telegram-канале.

 

Фото: телеграм-канал Алексея Одерова/"Известия"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Днем 8-10 августа 2022 года местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
7 августа 2022  12:31
Днем 8-10 августа местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
297
Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником
7 августа 2022  11:36
Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником
277
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
4 августа 2022  13:47
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
2328
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
3 августа 2022  13:41
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
883
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1 августа 2022  13:06
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1076
Весь список