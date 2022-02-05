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В Нефтегорском районе на пожаре погиб человек

5 февраля 2022 13:10
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В Нефтегорском районе на пожаре погиб человек

В пятницу, 4 февраля, примерно в 12:23 произошел пожар на ул. Набережная, 13 в с. Утечка Нефтегорского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 12 кв. м. В борьбе с огнем участвовали шесть человек, которые ликвидировали пожар в 13:07.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении было обнаружено тело 59-летнего мужчины.

Обстоятельства гибели человека выясняются. Также устанавливается причина возгорания и причиненный пожаром ущерб, сообщает Волга Ньюс.

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