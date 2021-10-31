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В Кинельском районе нетрезвый водитель попал в ДТП

31 октября 2021 12:01
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В Кинельском районе нетрезвый водитель попал в ДТП

За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими.

В Кинельском районе 46 –летний водитель «Kia Rio» в 19:55 час. на 0,3 км автодороги «Усть-Кинельский – Новый-Сарбай – «Урал-Муханово»», нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части дороги, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Audi Q8». 37-летний пассажир автомобиля «Kia Rio» с травмами головы госпитализирован в больницу. Согласно данным медицинского обследования у водителя «Kia Rio» выявлено состояние алкогольного опьянения.

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