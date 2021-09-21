В Кинельском районе легковушка врезалась в прицеп

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20 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 13 ДТП, в которых 14 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в пгт. Усть-Кинельский на территории Кинельского района.

Водитель 2002 года рождения, с водительским стажем менее одного года, управляя автомобилем марки «LADA KALINA», при движении по улице Шоссейной со стороны п. Студенцы в направлении пгт. Алексеевка не выбрал безопасную скорость движения, врезался в стоящий на обочине грузовой автомобиль «VOLVO» в составе с полуприцепом. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, для оказания помощи доставлен в медицинское учреждение.